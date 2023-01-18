Что касается сферы энергетики, у Латвии есть четкий годовой план того, как и за счет каких средств развивать свою инфраструктуру. Бывший глава Eesti Energia Хандо Суттер заявил, что кризис возник только из-за энергетической войны.
Руководители энергетических концернов сделали открытие: для обеспечения безперебоиного электроснабжения нужно больше инвестировать
На ежегодной конференции Мирового энергетического совета, состоявшейся в Таллинне, руководители энергетических компаний Балтийского и Финского регионов обсудили, как обеспечить надежность поставок как на сегодняшнем энергетическом рынке, так и в 2030 году. Они подчеркнули, что для этого необходимо больше инвестировать.
Член правления литовской энергетической группы Ignitis Group Видмантас Салиетис заявил на конференции, что инвестиции являются основным препятствием в развитии производства возобновляемой энергии, но проблема усугубляется, поэтому текущие инвестиции в электрические сети должны быть пересмотрены. «Если мы хотим чувствовать себя в безопасности, мы должны инвестировать в те средства производства энергии, которые не зависят от третьих стран. Это означает, что как для стран Балтии, так и для Европы ключом к безопасности поставок, очевидно, является производство возобновляемой энергии», - добавил Салиетис.
По словам председателя правления латвийской энергетической компании Latvenergo Мартиньша Чаксте, инвестирование - это очень большой риск, но энергетический кризис можно преодолеть, только инвестируя в возобновляемые источники энергии. «На это понадобится 5-7 лет больших инвестиций и много работы, и так оно и есть», - добавил он.
Юха Хиеккала из компании Fingrid, оператора национальной электросети Финляндии, также сказал, что российская энергия должна быть заменена, но это требует очень больших инвестиций. Он добавил, что в настоящее время все необходимое для обеспечения бесперебойного снабжения в Балтийских и Северных странах - доступно.
Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что нынешний энергетический кризис - это всего лишь энергетическая война, которая продолжается уже давно. Суттер добавил, что, хотя 2030 год не за горами, у руководителей в сфере энергетики еще есть время для достижения своих целей, инвестируя еще больше в возобновляемые источники энергии.