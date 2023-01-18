Руководители энергетических концернов сделали открытие: для обеспечения безперебоиного электроснабжения нужно больше инвестировать

На ежегодной конференции Мирового энергетического совета, состоявшейся в Таллинне, руководители энергетических компаний Балтийского и Финского регионов обсудили, как обеспечить надежность поставок как на сегодняшнем энергетическом рынке, так и в 2030 году. Они подчеркнули, что для этого необходимо больше инвестировать.

Член правления литовской энергетической группы Ignitis Group Видмантас Салиетис заявил на конференции, что инвестиции являются основным препятствием в развитии производства возобновляемой энергии, но проблема усугубляется, поэтому текущие инвестиции в электрические сети должны быть пересмотрены. «Если мы хотим чувствовать себя в безопасности, мы должны инвестировать в те средства производства энергии, которые не зависят от третьих стран. Это означает, что как для стран Балтии, так и для Европы ключом к безопасности поставок, очевидно, является производство возобновляемой энергии», - добавил Салиетис.

По словам председателя правления латвийской энергетической компании Latvenergo Мартиньша Чаксте, инвестирование - это очень большой риск, но энергетический кризис можно преодолеть, только инвестируя в возобновляемые источники энергии. «На это понадобится 5-7 лет больших инвестиций и много работы, и так оно и есть», - добавил он.

Юха Хиеккала из компании Fingrid, оператора национальной электросети Финляндии, также сказал, что российская энергия должна быть заменена, но это требует очень больших инвестиций. Он добавил, что в настоящее время все необходимое для обеспечения бесперебойного снабжения в Балтийских и Северных странах - доступно.