Таллинн решил ограничить количество вручаемых знаков отличия.

По словам мэра Михаила Кылварта, проект поправок к уставу города Таллинна прошел сегодня первое чтение в городской управе, в следующую среду город планирует принять его и направить на утверждение в городское собрание.

«Устав города Таллинна – один из важнейших документов, регулирующих работу городской системы. Цель поправок – способствовать тому, чтобы при награждении гербовым знаком и знаком отличия в большей степени учитывался долгосрочный и весомый вклад человека в развитие города Таллинна, – пояснил Кылварт. – Таким образом, начиная с этого года количество вручаемых ежегодно знаков отличия будет ограничено. Это означает, что город будет ежегодно присуждать один гербовый знак и не более десяти знаков отличия. Ранее количество получателей знаков отличия не ограничивалось, в год можно было вручать два гербовых знака. Наряду с этим мы также хотим установить минимальный возраст для награждения гербовым знаком – сорок лет».

Новая редакция устава также определяет основания для лишения наград и условия возврата знаков отличия. Таким образом, лицо, принявшее решение о присуждении городской награды, может принять решение и о ее лишении, если в отношении человека вступил в силу приговор суда, признающий его виновным в совершении умышленного преступления. Кроме того, решение о лишении городской награды может быть принято в случае, если выяснится, что до присуждения городской награды имелись обстоятельства, при которых лицо не было бы удостоено городской награды, если бы об них было известно, или же если дальнейшее поведение лица было настолько недостойным, что оно исключает возможность присуждения городской награды. Порядок лишения и возврата городских наград аналогичен правилам лишения и возврата государственных знаков отличия, изложенным в Законе о знаках отличия.