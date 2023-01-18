Убит российский солдат, дезертировавший с войны в Украине

«Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части, обнаружен и ликвидирован», - говорится в сообщении администрации Липецкой области в социальных сетях.

«Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия», - добавили в заявлении.

В сообщении не уточняется, как был убит мужчина.

В местном отделении государственного телеканала ВГТРК сообщили, что 31-летний военнослужащий совершил побег из «зоны проведения специальной военной операции». Москва использует это выражение, говоря о войне в Украине.

Телеканал опубликовал объявление о розыске, в котором говорилось, что Перов бежал из Украины 13 января с огнестрельным оружием и гранатами, и что он может быть на пути в родное село.

В среду газета «Коммерсант» написала, что восьми российским военнослужащим, отказавшимся воевать на Украине, предъявлено обвинение в дезертирстве.

По данным газеты, солдаты покинули свою базу на востоке Украины в конце декабря и прибыли в Россию на такси.

В сентябре 2022 года, когда президент России Владимир Путин приказал мобилизовать 300 000 резервистов для участия в боевых действиях в Украине, он также ужесточил законы о дезертирстве. Дезертирство или отказ воевать теперь наказывается в России лишением свободы на срок до 10 лет.