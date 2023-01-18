По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в городе будет построено 1200 новых павильонов на остановках и 34 уличных туалета.
На таллиннских автобусных остановках появятся новые павильоны
На таллиннских автобусных остановках появятся новые павильоны
Павильоны за свой счет установит партер города, а город начнет получать прибыль от рекламной площади.
По словам Кыварта, самоуправление обязано на улицах города обеспечить павильоны ожидания и общественные туалеты. Уже два года назад город начал анализировать, как это лучше организовать, пишет газета Pealinn.
«У нас также была необходимая сумма инвестиций, которая оценивалась в 25 миллионов евро. К этому можно было бы добавить установку и техническое обслуживание. Вот почему мы попытались разработать альтернативу, и нам это удалось», - сказал Кылварт.
Первые 300 павильонов ожидания будут установлены в течение следующего года.
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