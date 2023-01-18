На таллиннских автобусных остановках появятся новые павильоны

По словам Кыварта, самоуправление обязано на улицах города обеспечить павильоны ожидания и общественные туалеты. Уже два года назад город начал анализировать, как это лучше организовать, пишет газета Pealinn.

«У нас также была необходимая сумма инвестиций, которая оценивалась в 25 миллионов евро. К этому можно было бы добавить установку и техническое обслуживание. Вот почему мы попытались разработать альтернативу, и нам это удалось», - сказал Кылварт.