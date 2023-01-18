ФОТО ⟩ Водитель арендовал автомобиль и сразу же его разбил

«Полиция установила, что этот автомобиль Mercedes Benz принадлежит прокатной фирме. С последней связались, и после быстрой проверки выяснилось, что вчера машина действительно была сдана в аренду кому-то в Тарту», ​​- сказала Вирк.

«Представитель фирмы заявил, что сначала они попытаются связаться с арендовавшим транспортное средство человеком и прояснить ситуацию, а при необходимости также передадут дело в полицию для расследования. Уточняется, могла ли и какой ущерб авария причинить третьим лицам. Если в аварии никто не пострадал и ущерб третьим лицам не причинен, инцидент будет разрешать страховая компания», - пояснила пресс-секретарь Лыунаской префектуры.