Алар Карис: последствия расширения полигона Нурсипалу следует смягчить

«В истории с планами расширения полигона Нурсипалу до сих пор сталкиваются обязанность государства содействовать военной обороне Эстонии и желание местных властей и общества сохранить существующую среду обитания. Вместо недоверия между этими двумя сторонами нам нужно сотрудничество, иначе пострадает понимание всей государственной обороны», - сказал президент Алар Карис после встречи в Выру с представителями Сил обороны, самоуправлений и общественности Выруского уезда.

Как верховный главнокомандующий, Алар Карис подтвердил, что развитие полигона Нурсипалу повышает безопасность всех нас, это необходимо, прежде всего, Силам обороны Эстонии и ополчению Кайтселийт.

«Россия останется нашим соседом и Россия доказала, что она представляет собой самую большую угрозу безопасности в Европе. Я уверен, что большинство эстонцев понимают необходимость прилагать усилия для укрепления нашей обороны, способности принимать союзников, в том числе улучшать возможности подготовки Сил обороны», - подчеркнул он.

Глава государства напомнил о народной инициативе, собравшей 11 590 подписей против расширения полигона Нурсипалу. Правление Рийгикогу направило его на обсуждение в комиссию по гособороне, которая считает целесообразным, чтобы обсуждение этой темы организовал уже следующий состав парламента, который будет избран в начале марта.