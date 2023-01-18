В российских городах появились стихийные мемориалы в память о погибших в украинском Днепре

В Краснодаре стихийный мемориал появился возле памятника поэту Тарасу Шевченко. К нему люди приносили цветы, свечи и детские игрушки. Около памятника поставили фотографию разрушенного дома.

В Санкт-Петербурге стихийный мемориал тоже появился у памятника Шевченко: рядом с ним петербуржцы свечами выложили слово «Днепр».

В Екатеринбурге мемориал в память о погибших в Днепре появился у памятника жертвам политических репрессий.

Стихийный мемориал в Екатеринбурге. Фото: Весна

Жители Москвы приносили цветы, свечи и игрушки к памятнику Лесе Украинке. В ночь на 18 января стихийный мемориал убрали сотрудники коммунальных служб. По данным журналиста Александра Плющева, цветы и игрушки от памятника перенесли к скульптуре «Содружество», символизирующей единение славянских народов.

На месте стихийного мемориала в Москве с 18 января дежурит полицейский автозак. По данным «ОВД-Инфо», накануне полицейские задержали четырех человек. Одному из них вменяют мелкое хулиганство, его оставили в отделе полиции до утра. Что произошло с остальными задержанными, неизвестно.

«Весна» сообщает, что после задержаний у первого мемориала жители Москвы стали приносить цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

14 января российская ракета попала в девятиэтажный дом на набережной Победы в Днепре, полностью уничтожив один из подъездов. По последним данным, погибли 45 человек, в том числе шесть детей.