Рейнсалу призвал Турцию ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

«Я выразил надежду, что Турции вскоре удастся ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, потому что это укрепит безопасность нашего региона и всего евроатлантического пространства», - сказал Рейнсалу. Министр иностранных дел также высоко оценил вклад Турции в борьбу с терроризмом и подчеркнул важность продолжения сотрудничества в этой сфере.

Рейнсалу обсудил с депутатами турецкого парламента ситуацию с безопасностью в Европе, войну России в Украине и развитие двусторонних отношений с Турцией. Встреча была посвящена войне России в Украине и повышению для России цены ее агрессии. «Мы должны продолжать санкции против России», - подчеркнул Рейнсалу в разговоре с председателем группы дружбы с Эстонией в турецком парламенте Юсуфом Йылмазом и призвал союзников по НАТО увеличить оборонную помощь Украине.