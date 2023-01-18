А зарплата не вырастет? Circle K в связи с ростом цен хочет выплатить сотрудникам разовое пособие

Из-за высокой инфляции и выросших процентных ставок Circle K выплатит всем работникам заправок и многим офисным работникам пособие в размере 200 евро на каждого работника, чтобы смягчить рост стоимости жизни. В то же время Circle K не указал в пресс-релизе, есть ли в планах внеочередные повышения зарплаты, поскольку упомянутые расходы из-за повышения процентных ставок и инфляции бьют по людям каждый месяц. Инфляция в Эстонии в 2022 году была чуть ниже 20%.

«Мы чувствуем, что в эти трудные экономические времена еще более важно поддерживать и заботиться о наших сотрудниках и их благополучии», - сказала менеджер по персоналу Circle K в Эстонии Пирет Каск.

Circle K выплачивает пособие для смягчения подорожания жизни во всех бизнес-подразделениях в странах Балтии и Польше, поскольку инфляция в этих странах самая высокая.

Разовое пособие для смягчения подорожания жизни выплачивается всем работникам заправочных станций и многим офисным работникам. «На заправках пособие получат все сотрудники, вне зависимости от их месячной зарплаты. Офисным работникам выплачиваются надбавки до определенного уровня заработной платы. При разработке критериев получения пособия учитывались уровни заработной платы, форма договора и имеющийся ограниченный бюджет на выплату пособий», - добавила Каск.

Пособие для смягчения удорожания жизни выплатят каждому работнику на полной ставке в размере 200 евро брутто. Пособие уменьшается пропорционально рабочей нагрузке. «Например, если сотрудник работает с нагрузкой 0,5, брутто-сумма его пособия составит 100 евро», - добавила Каск.

Сумма будет выплачена не разом, а по частям: в январе и марте.