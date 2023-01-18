Прошла любовь? Президент Сербии признал Крым украинским и осудил войну

«Мы с самого начала говорили, что не способны и не можем поддержать вторжение России в Украину, - сказал Вучич в интервью. - Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина. Так и останется». Он также предупредил, что самое страшное в войне еще впереди.

Сербия исторически пыталась лавировать между Россией и Западом, но война на Украине, кажется, вбила клин между союзниками, хотя к санкциям против Кремля Сербия до сих пор не присоединилась.

Однако, по словам Вучича, это не означает, что Сербия согласна с позицией Москвы. «Мы не всегда довольны этими позициями, - сказал Вучич. - У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое их решение или большинство решений, которые исходят из Кремля».

Президент Сербии также возмутился попытками российского ЧВК «Вагнера» завербовать боевиков в Украину с помощью недавней рекламной кампании. «Вагнер не будет этого делать в Сербии», - подчеркнул он и сослался на законы, запрещающие гражданам Сербии воевать за границей.

Однако вопрос государственности Косово продолжает объединять Россию и Сербию, что также является самым большим препятствием на пути Белграда к окончательному вступлению в Евросоюз.