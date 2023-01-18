В интервью изданию Bloomberg президент Сербии Александр Вучич указал на охлаждение отношений с Россией. Он отверг притязания России на территорию Украины и признался, что не разговаривал со своим российским коллегой уже много месяцев.
Прошла любовь? Президент Сербии признал Крым украинским и осудил войну
«Мы с самого начала говорили, что не способны и не можем поддержать вторжение России в Украину, - сказал Вучич в интервью. - Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина. Так и останется». Он также предупредил, что самое страшное в войне еще впереди.
Сербия исторически пыталась лавировать между Россией и Западом, но война на Украине, кажется, вбила клин между союзниками, хотя к санкциям против Кремля Сербия до сих пор не присоединилась.
Однако, по словам Вучича, это не означает, что Сербия согласна с позицией Москвы. «Мы не всегда довольны этими позициями, - сказал Вучич. - У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое их решение или большинство решений, которые исходят из Кремля».
Президент Сербии также возмутился попытками российского ЧВК «Вагнера» завербовать боевиков в Украину с помощью недавней рекламной кампании. «Вагнер не будет этого делать в Сербии», - подчеркнул он и сослался на законы, запрещающие гражданам Сербии воевать за границей.
Однако вопрос государственности Косово продолжает объединять Россию и Сербию, что также является самым большим препятствием на пути Белграда к окончательному вступлению в Евросоюз.
Вучич сказал Bloomberg, что благодарен России за поддержку в косовском вопросе, который, по его словам, также связан с нежеланием Белграда поддержать экономические санкции, введенные против Москвы. «Мы находились под санкциями почти десять лет, если быть точным, восемь лет, и мы не верим, что это решение», - сказал глава сербского государства.
Про ситуацию с Косово Вучич сказал Bloomberg, что она сейчас в десять раз хуже, чем обычно, и если бы ему не удалось убедить сербов убрать баррикады в конце прошлого года, это привело бы к настоящей катастрофе.
По словам Вучича, гораздо реалистичнее было бы предпринять небольшие и практические шаги в развитии отношений между Сербией и Косово, а не полагаться на всеобъемлющее и быстрое соглашение, в котором Белград признал бы независимость Косово.
Хотя энтузиазм сербов, которые давно ждали вступления в ЕС, испарился, Вучич по-прежнему считает это важнейшей целью страны. «Я знаю, что ЕС - это наш путь, - сказал он Bloomberg. - Другого пути нет».