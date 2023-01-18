Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 18 января: о перспективах украинских беженцев, празднование 105-летия эстонской артиллерии, как живет студия «JOY» в Валга и иммерсивноый спектакль «Vivaarium»
Сегодня в выпуске:
- Только по официальным данным, в Эстонии живут свыше тридцати тысяч беженцев из Украины. Какие меры принимает государство для их адаптации, насколько велика нагрузка на социальные службы и систему образования, выясняла наш корреспондент.
- Местные новости: почему на фоне рекордно низкой рождаемости численность населения увеличивается, на сколько возрастет заработная плата врачей и уплотнение графика движения поездов
- Артиллерийский батальон первой пехотной бригады Сил обороны отметил свое 105-летие. Как военные отметили солидную дату и какая техника стоит на вооружении отечественных артиллеристов?
- В Валгаской танцевальной студии «JOY» занимаются дети из разных стран и говорящие на разных языках, но всех их объединяет любовь к танцам и пению. В гостях у юных танцоров побывал наш специальный корреспондент.
- С миру по нитке: трагическая авиакатастрофа в Украине: погиб глава МВД, и кто обогнал Китай по численности населения.
- Уже сегодня вечером в столице состоится премьера необычного, но очень современного иммерсивного спектакля «Vivaarium», на ход действия которого могут влиять сами зрители. Наша съёмочная группа узнала все подробности грядущего действа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 18 января.