Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен, говорится на сайте посольства России в Эстонии.
Посольство РФ в Эстонии: прием заявлений о выходе из российского гражданства прекращен
Долго ли продлится ограничение на возможность подать ходатайство для выхода из российского гражданства, на сайте посольства не уточняется. Кроме того, не указывают и причины временного ограничения.
Согласно закону, граждане России имеют право отказаться от своего гражданства, если у них нет таких невыполненных обязательств перед государством, как, например, неуплаченные налоги, или они не уклонились от воинских обязанностей. Лица, в отношении которых есть уголовное судопроизводство, также не могут отказаться от своего гражданства. Кроме того, лицо, желающее отказаться от своего гражданства, должно предоставить «убедительные» доказательства того, что оно приобретет гражданство другой страны после отказа. Нет никаких признаков того, что процедура невозможна во время войны или «спецоперации». Список документов, необходимых для инициирования процедуры отказа от гражданства РФ, по-прежнему доступен на официальном сайте посольства.
По данным МВД, в 2022 году гражданство Эстонии условно приобрели 180 граждан РФ (в период с 01.01.2022 по 29.09.2022). «Условно» означает, что эти люди продолжали иметь гражданство РФ, и, поскольку эстонское законодательство не допускает двойного гражданства, они должны были доказать, что они отказались от своего предыдущего гражданства. Только тогда эстонское гражданство вступит в силу.
За тот же период, по данным МВД, вступило в силу условное эстонское гражданство 114 бывших граждан России.