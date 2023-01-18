Посольство РФ в Эстонии: прием заявлений о выходе из российского гражданства прекращен

Согласно закону, граждане России имеют право отказаться от своего гражданства, если у них нет таких невыполненных обязательств перед государством, как, например, неуплаченные налоги, или они не уклонились от воинских обязанностей. Лица, в отношении которых есть уголовное судопроизводство, также не могут отказаться от своего гражданства. Кроме того, лицо, желающее отказаться от своего гражданства, должно предоставить «убедительные» доказательства того, что оно приобретет гражданство другой страны после отказа. Нет никаких признаков того, что процедура невозможна во время войны или «спецоперации». Список документов, необходимых для инициирования процедуры отказа от гражданства РФ, по-прежнему доступен на официальном сайте посольства.