Цены на электроэнергию падают ⟩ Какие пакеты продавцы сейчас предлагают на рынке?

В первой половине января биржевая цена электроэнергии была в среднем на треть меньше, чем в это же время прошлого года. Средняя биржевая цена электроэнергии за последние три недели составляет всего 8,4 цента за киловатт-час (кВтч), что почти в два раза ниже универсальных услуг. Однако за последние несколько дней цена на электроэнергию выросла и, например, в четверг составит 13,7 цента за кВтч, но она также ниже цены универсальной услуги, которая в настоящее время составляет 15,4 цента за кВтч (без налога с оборота).

Если посмотреть на сегодняшние фьючерсные цены на электроэнергию, то в феврале цена на электроэнергию в нашем регионе могла бы быть около 12 центов/кВтч, после чего цены начнут снижаться и в летние месяцы останутся на уровне 6-8 центов за киловатт-час. К сожалению, цены на бирже могут быстро меняться, и, по мнению экспертов, в этом году они останутся очень переменчивыми и труднопрогнозируемыми.