Биржевая цена на электроэнергию в последние недели была значительно ниже универсальной услуги, поэтому есть еще одна причина задуматься о смене пакета. С помощью портала elektrihind.ee Postimees изучил, какие пакеты электроэнергии продавцы сейчас предлагают на рынке.
Цены на электроэнергию падают ⟩ Какие пакеты продавцы сейчас предлагают на рынке?
В первой половине января биржевая цена электроэнергии была в среднем на треть меньше, чем в это же время прошлого года. Средняя биржевая цена электроэнергии за последние три недели составляет всего 8,4 цента за киловатт-час (кВтч), что почти в два раза ниже универсальных услуг. Однако за последние несколько дней цена на электроэнергию выросла и, например, в четверг составит 13,7 цента за кВтч, но она также ниже цены универсальной услуги, которая в настоящее время составляет 15,4 цента за кВтч (без налога с оборота).
Если посмотреть на сегодняшние фьючерсные цены на электроэнергию, то в феврале цена на электроэнергию в нашем регионе могла бы быть около 12 центов/кВтч, после чего цены начнут снижаться и в летние месяцы останутся на уровне 6-8 центов за киловатт-час. К сожалению, цены на бирже могут быстро меняться, и, по мнению экспертов, в этом году они останутся очень переменчивыми и труднопрогнозируемыми.
Кроме того, следует учитывать, что до конца марта государство будет компенсировать домашнему потребителю до 5 центов от цены, превышающей 8 центов за киловатт-час. Иными словами, если биржевая цена ниже 13 с/кВтч, пособие начинает уменьшаться, что снижает возможную выгоду, связанную с выбором биржевого пакета. Поэтому, по крайней мере, до окончания зимних холодов отказываться от универсальной услуги вообще не стоит, а смену пакета следует тщательно обдумывать в соответствии со своим профилем потребления.
Смену пакета надо тщательно взвесить
По словам руководителя порталов Võrdle Биргит Йыгева, цены на электроэнергию и газ во многом зависят от погоды и политической ситуации в мире. «Из-за этих же факторов трудно предсказать, какими будут цены в будущем, - сказала Йыгева. - Кроме того, у продавцов электроэнергии и газа разные стратегии ценообразования».
Однако, по ее мнению, домашним потребителям имеет смысл сравнить пакеты, предлагаемые на рынке, и сделать выбор в соответствии со своими потребительскими привычками и финансовыми возможностями.
Портал сравнения Elektrihind.ee оценивает основные пакеты крупнейших продавцов электроэнергии в Эстонии на основе среднегодового потребления электроэнергии эстонской семьи. По данным Департамента статистики, оно составляет 3464 кВтч для семьи, проживающей в квартире.
«Поскольку к счету за электроэнергию добавляются другие платежи, чтобы получить адекватное представление и оценить реальные затраты клиента, при сравнении различных пакетов также учитываются налог с оборота, фиксированная ежемесячная плата, наценка и другие дополнительные расходы», - пояснила Йыгева.
Пакеты универсальной услуги
Цены на пакеты универсальной услуги с момента их выхода на рынок не менялись. Ценовая конкуренция жесткая: по состоянию на 16 января, разница между самым дорогим и самым дешевым пакетом составляет всего 2,67 процента. Самый дешевый пакет у Eesti Gaas со средней ценой за единицу 19,83 с/кВтч, а самый дорогой у Elektrum – 20,36 с/кВтч.
Биржевые пакеты
В случае биржевых пакетов разница в цене между самым дешевым и самым дорогим из пакетов основного стандартного производства составляет 4,72 процента. В настоящее время самым выгодным пакетом на биржевом рынке является VKG Elektrivõrgud со средней ценой за единицу 26,72 с/кВтч, одна из самых высоких цен - 27,98 с/кВтч — на пакет Eesti Energia. «Здесь обращаем внимание, что на рынке предлагаются еще более дорогие пакеты в зависимости от способа производства, заказа единого счета и других дополнительных плат», - добавила Йыгева.
Хотя на основании предоставленных данных разница между самой дешевой универсальной услугой и самым дешевым биржевым пакетом составляет почти 35 процентов, потребитель должен учитывать, что окончательная цена зависит от пропорции дневного и ночного потребления.
Есть больше причин рассмотреть возможность возврата к биржевой электроэнергии для тех, у кого более высокое потребление, и возможность планировать свое потребление по более низкой цене.
Пакеты с фиксированной ценой
По словам Йыгева, клиенты, ежемесячные финансовые возможности которых не столь гибки, обращают внимание на фиксированные пакеты. Хотя универсальная услуга создавалась с целью снижения для потребителя рисков, связанных с колебаниями цен на электроэнергию, в настоящее время она не является самой дешевой услугой на рынке. «С осени, когда средняя цена за единицу самого дорогого фиксированного пакета составляла 54,99 центов/кВтч, цены имели тенденцию к снижению», - сказала Йыгева. Цены на фиксированные пакеты в зависимости от поставщика электроэнергии ниже на 69-165 процентов для пакетов без платы за прерывание и в среднем на 40 процентов для пакетов с платой за прерывание.
На сегодняшний день пакет с самой низкой ценой за единицу для среднестатистического домохозяйства Эстонии – это срочный пакет 220 Energia (84 месяца, 15,4 с/кВтч). «Здесь мы еще раз отмечаем, что при сравнении фиксированных пакетов клиент должен исходить из своего годового потребления энергии и потребительских привычек», - подчеркнула Йыгева. Кроме того, следует иметь в виду, что если в случае большинства пакетов можно переходить на новый пакет каждые 30 дней без дополнительных затрат, в случае пакетов с фиксированной платой за отмену необходимо считаться со штрафом в случае досрочного расторжения договора. Штрафы в разных пакетах варьируются от 375 евро до 4872 евро.