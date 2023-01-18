«Я думала, что вернулся первый день войны». Что происходит на месте падения вертолета в Броварах

Утром по этому двору в Броварах родители вели детей в сад, а всего через мгновение пытались спасти их из огня. Много часов спустя после авиакатастрофы в воздухе держится запах горелого металла или пластика, а над кварталом висит тишина.

Слышно только, как спасатели убирают черные обгорелые фрагменты вертолета с крыши подъезда и красную обшивку с игровой площадки; соседи молча приносят цветы и игрушки и кладут их около лент, которыми полицейские и военные огородили несколько дворов около места трагедии.

У входа в детский сад лежит обугленный шлем, на заборе висит ярко-желтая пеленка, за забором осталась крошечная детская босоножка - возможно, это сменная обувь, которая ждала малыша в садике. Хочется верить, что его родители сегодня опоздали.

Некоторые семьи приходят и смотрят на происходящее, но здесь нет ничего зрелищного. Объясняют, что на месте пострадавших могли быть они сами.

«Я там утром хожу на работу, но расписание поменяли - я сегодня во вторую смену», - рассказывает бариста в кофейне за углом.

«Это лотерея», - вздыхает пенсионерка.