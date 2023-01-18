Профсоюз: забастовка на судах Tallink прошла успешно

Как передал BNS профсоюз EMSA, предупредительная забастовка затронула три судна, при этом в отношении двух из них действовало ограничение, запрещающее бастовать техническому персонал, когда судно в море.

На третьем судне, стоявшем у причала в порту пароме Baltic Queen, дежурные продолжали работу по обеспечению безопасности судна, груза и людей.

По данным EMSA, экипажи судов действовали согласованно - более 50 процентов работников, которым было разрешено участвовать в предупредительной забастовке, сделали это. В общей сложности в предупредительной забастовке приняли участие 176 человек из членов экипажей трех судов, затронутых предупредительной забастовкой, сообщил профсоюз.

По словам председателя EMSA Юри Лембера, в акции приняли участие не только члены профсоюза, но и члены экипажа, не входящие в профсоюз, что, по его мнению, подтверждает, что большинство работников на судах поддерживают требования профсоюза о заработной плате.

По данным EMSA, за последние несколько недель профсоюз получил четыре коллективных письма, составленных экипажами судов и подписанных более чем 350 работниками, в которых люди протестуют против до сего времени слишком низких темпов повышения заработной платы и выражают свою поддержку переговорам и требованиям EMSA по заработной плате.

В четверг на прошлой неделе профсоюз уведомил AS Tallink Grupp и его дочерние предприятия OÜ Hansaliin и OÜ HT Laevatenindus о проведении предупредительной забастовки в понедельник, 16 января.