Массовые сокращения ⟩ Microsoft уволит 10 000 сотрудников, но надеется инвестировать в искусственный интеллект

Как отметил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, во время пандемии ковида клиенты охотно тратили деньги на продукцию компании, но теперь они проявляют куда большую сдержанность. При этом Наделла выразил надежду, что несмотря на экономический спад, который уже переживают или ожидают многие страны, новые прорывы в области искусственного интеллекта принесут с собой и новую волну компьютеризации.