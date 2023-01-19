ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Реквием по России: спустя век русское искусство снова в изгнании

В 1920-е годы Россию покидали не только и даже не столько «дворяне и помещики», то есть «старые классы», как об этом шаблонно заявляли большевики. Преимущественно это были как раз те люди, которые в лучших исторических условиях могли бы обеспечить мощное экономическое, социальное и культурное развитие страны: предприниматели, ученые, городская интеллигенция. Но они фатально не вписывались в режим коммунистического тоталитаризма. А те, кто из «патриотических» чувств предпочел остаться в СССР, впоследствии об этом пожалели, получив длительные ГУЛАГовские сроки или вовсе оказавшись у расстрельного рва…

За последние годы - и особенно с началом полномасштабной войны против Украины - Россию вновь покинуло несколько миллионов человек. И вновь ими оказались преимущественно люди современных, креативных профессий: теперь это программисты, технологи, журналисты… Они символизировали интеграцию России в развитый мир, но своим вольнодумством очевидно противоречили неоимперскому изоляционистскому режиму, да и просто не захотели быть пушечным мясом для кремлевских войн. Возникает ощущение, что история действительно ходит вековыми кругами…