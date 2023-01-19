В Кохтла-Ярве предложили установить новый памятник на месте демонтированного

«Такое предложение действительно поступило от некоторых членов горсобрания, но в нынешней ситуации, когда в городе по-прежнему царит вакуум власти, вполне вероятно, что мы сможем заняться этим вопросом лишь тогда, когда будет утверждена новая горуправа», – сказала ERR мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер.

Также на собрании экономической комиссии была озвучена идея об установке нового памятника на месте демонтированного. «Поскольку это городская собственность, мы можем установить там другой памятник, не советский, а современный. Он может быть похож на старый или быть его копией, но, конечно, без символики. Тогда горожане перестали бы злиться, и государство было бы довольно», – заявил член горсобрания Кохтла-Ярве Евгений Салтыков.