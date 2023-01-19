12 января в 8:30 горуправа Кохтла-Ярве получила сообщение от КаПо, что через полчаса в Старом городе начнутся работу по демонтажу монумента погибшим во Второй мировой войне. На заседании экономической комиссии, которое прошло на этой неделе, перед горуправой была поставлена задача выяснить, законен ли перенос скульптуры скорбящей матери, если город не был об этом оповещен заблаговременно.
В Кохтла-Ярве предложили установить новый памятник на месте демонтированного
В Кохтла-Ярве предложили установить новый памятник на месте демонтированного
«Такое предложение действительно поступило от некоторых членов горсобрания, но в нынешней ситуации, когда в городе по-прежнему царит вакуум власти, вполне вероятно, что мы сможем заняться этим вопросом лишь тогда, когда будет утверждена новая горуправа», – сказала ERR мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер.
Также на собрании экономической комиссии была озвучена идея об установке нового памятника на месте демонтированного. «Поскольку это городская собственность, мы можем установить там другой памятник, не советский, а современный. Он может быть похож на старый или быть его копией, но, конечно, без символики. Тогда горожане перестали бы злиться, и государство было бы довольно», – заявил член горсобрания Кохтла-Ярве Евгений Салтыков.