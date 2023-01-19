В Эстонии планируется создать укрытия для 700 000 человек

К настоящему времени Спасательный департамент отметил 94 публичных места для укрытия, рассчитанные на 50 000 человек, пишет Rus.ERR.

По оценке Министерства внутренних дел, следует дополнить регламент о пособиях на реконструкцию Министерства экономики и коммуникаций, чтобы он позволял оборудовать подвалы в места для укрытия в рамках ремонта многоквартирного дома.

Ляэнеметс считает, что создание укрытий при строительстве новых многоквартирных домов следует сделать обязательным.