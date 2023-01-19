Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на следующей неделе представит правительству предложения, согласно которым к 2034 году в Эстонии планируется создать дополнительные места для укрытия для примерно 730 000 человек.
В Эстонии планируется создать укрытия для 700 000 человек
В Эстонии планируется создать укрытия для 700 000 человек
К настоящему времени Спасательный департамент отметил 94 публичных места для укрытия, рассчитанные на 50 000 человек, пишет Rus.ERR.
По оценке Министерства внутренних дел, следует дополнить регламент о пособиях на реконструкцию Министерства экономики и коммуникаций, чтобы он позволял оборудовать подвалы в места для укрытия в рамках ремонта многоквартирного дома.
Ляэнеметс считает, что создание укрытий при строительстве новых многоквартирных домов следует сделать обязательным.
Технические требования, которым должно соответствовать укрытие, еще разрабатываются, а, по словам министра, укрытие должно защищать, например, от ударных волн или осколков, иметь генератор, туалет, вентиляцию и доступ к воде.
Ключевые слова