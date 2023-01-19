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Глава Минфина Германии: мы больше не зависим от российских энергоносителей

BBC News Русская служба
Глава Минфина Германии: мы больше не зависим от российских энергоносителей
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BBC
Министр финансов Германии Кристиан Линднер утверждает, что его страна больше не зависит от поставок энергоносителей из России.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер утверждает, что его страна больше не зависит от поставок энергоносителей из России. Фото: IMAGO/Felix Zahn

Германия больше не зависит от импорта энергоносителей из России, заявил в интервью Би-би-си министр финансов страны Кристиан Линднер.

По словам Линднера, Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после российского вторжения в Украину.

Берлин нашел новые источники импорта энергоносителей несмотря на то, что Россия перекрыла газовые краны в Европу, сказал Линднер.

«Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков», – сказал он.

Ранее Германия импортировала из России около половины потребляемого газа и более трети всей нефти.

Россия прекратила поставки газа в страну в августе, а Германия прекратила импорт российской нефти в начале этого года.

В погоне за альтернативными источниками энергии страна вновь открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся в Германии атомных электростанций и увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.

Линднер, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе, обратил внимание на скорость, с которой в Германии был построен новый терминал для сжиженного природного газа – примерно за восемь месяцев, по его словам.

Министр финансов Германии добавил, что запланированы дополнительные инвестиции в инфраструктуру.

«Это только один пример огромных перемен в политике Германии», – сказал он.

«Мы поняли, что должны укреплять нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера Меркель. Эта эпоха была сосредоточена на сильных сторонах прошлого, а теперь мы развиваем сильные стороны будущего», – сказал Линднер.

Г-н Линднер также высказал предположение, что инфляция в Германии достигла своего пика в прошлом году.

«Вероятно, мировая экономика и европейская экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось», – сказал министр финансов.

BBC
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