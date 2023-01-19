Рано утром дорожные условия в Эстонии были по-зимнему тяжелыми. Дорожное покрытие на основных государственных дорогах в Южной и Центральной Эстонии было влажным после обработки реагентами, в колеях покрыто смесью реагентов и снега. В Западной и Северной Эстонии на дорогах смесь снега и мокрого снега. Температура поверхности дорог повсюду минусовая, местами очень скользко.
Фото ⟩ Эстонию с утра засыпает снегом: под его тяжестью ломаются деревья, машины застревают на дорогах
В Ярвамаа, как и во многих других уездах Эстонии, наблюдается обилие снега. Добровольные спасатели Ярва-Яани сообщают, что первые вызовы поступили им уже рано утром, в 6:45.
Дело в том, что ночью под тяжестью снега сломались и упали на проезжую часть два дерева. Спасатели расчистили проезжую часть, а на обратной дороге заметили застрявший в снегу грузовик. Спасатели помогли ему тронуться и продолжить путь.
Согласно прогнозу, сегодня в Эстонии будет облачная погода. До полудня по всей стране будет идти снег, в том числе мокрый, местами метель. После полудня облачность поредеет и осадки прекратятся. Температура воздуха в течение дня будет близка к нулю.
Информацию о дорожных условиях от участников дорожного движения ждут по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях в дорожном движении смотрите на сайте http://tarktee.ee.