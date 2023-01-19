Видео ⟩ Разъяренный водитель: «Черт возьми, это загон для скота или шоссе Таллинн-Тарту?»

«Сразу же захотелось выругаться! Черт возьми, что происходит? В шесть-семь утра я ехал из Пайде в Таллинн. До Арду дорога была еще более-менее чистой, но дальше действительно было так много снега, что днищем машины приходилось постоянно по нему скрестись», – описал ситуацию водитель.