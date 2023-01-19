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Видео ⟩ Разъяренный водитель: «Черт возьми, это загон для скота или шоссе Таллинн-Тарту?»

Rus.Postimees
Разъяренный водитель: «Черт возьми, это загон для скота или шоссе Таллинн-Тарту?»
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Сегодня Центральная Эстония вновь утопает в снежной каше. Читатель Järva Teataja поделился с редакцией видео, на котором запечатлено, какие дорожные условия царили рано утром на шоссе Таллинн-Тарту.

«Сразу же захотелось выругаться! Черт возьми, что происходит? В шесть-семь утра я ехал из Пайде в Таллинн. До Арду дорога была еще более-менее чистой, но дальше действительно было так много снега, что днищем машины приходилось постоянно по нему скрестись», – описал ситуацию водитель.

«Я сказал бы, что это что-то нереальное. Речь идет о шоссе №1, и его не могут нормально обслуживать», – злится он.

Смотрите видео!

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