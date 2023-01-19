В связи с аварией на водопроводе с 10 часов утра будет закрыта одна полоса движения в направлении перекрестка с улицей Копли в Таллинне, по адресу Теллискиви, 43.
Из-за аварии на водопроводе нарушено движение на улице Теллискиви
Из-за аварии на водопроводе нарушено движение на улице Теллискиви
Движение транспорта будут направлять регулировщики, возможны пробки. Ликвидацией последствий аварии водопровода занимаются ремонтные службы, движение в полном объеме будет восстановлено в пятницу поздним вечером.
AS Tallinna Vesi просит автомобилистов соблюдать временную организацию дорожного движения и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.