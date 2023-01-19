Неловкий момент: президент США забыл имя звезды NBA

В своем выступлении Байден начал говорить о «Большой тройке Уорриорз», в которую входят Стивен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон. Это трио сыграло очень важную роль в каждом титуле «Уорриорз», самого успешного клуба NBA за последнее время. В то время как Карри и Грин пришли на ум по именам, Томпсон — нет. Президенту пришлось быстро менять ход беседы: