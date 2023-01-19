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Неловкий момент: президент США забыл имя звезды NBA

rus.postimees.ee
Неловкий момент: президент США забыл имя звезды NBA
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Джо Байден.
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/White House

Президент США Джо Байден принимал в Белом доме команду «Голден Стэйт Уорриорз», которая в прошлом сезоне стала чемпионом NBA.

В своем выступлении Байден начал говорить о «Большой тройке Уорриорз», в которую входят Стивен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон. Это трио сыграло очень важную роль в каждом титуле «Уорриорз», самого успешного клуба NBA за последнее время. В то время как Карри и Грин пришли на ум по именам, Томпсон — нет. Президенту пришлось быстро менять ход беседы:

«Команда вокруг большой тройки Стеф Карри, Дрэймонд Грин и… Ну, вы, ребята, невероятны. Они потрясающие. Клянусь богом, вы невероятны», — сказал Байден.

Лидер команды Стефен Карри сделал подарок Байдену в виде двух футболок команды.

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