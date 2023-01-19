Президент США Джо Байден принимал в Белом доме команду «Голден Стэйт Уорриорз», которая в прошлом сезоне стала чемпионом NBA.
Неловкий момент: президент США забыл имя звезды NBA
Неловкий момент: президент США забыл имя звезды NBA
В своем выступлении Байден начал говорить о «Большой тройке Уорриорз», в которую входят Стивен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон. Это трио сыграло очень важную роль в каждом титуле «Уорриорз», самого успешного клуба NBA за последнее время. В то время как Карри и Грин пришли на ум по именам, Томпсон — нет. Президенту пришлось быстро менять ход беседы:
«Команда вокруг большой тройки Стеф Карри, Дрэймонд Грин и… Ну, вы, ребята, невероятны. Они потрясающие. Клянусь богом, вы невероятны», — сказал Байден.
Лидер команды Стефен Карри сделал подарок Байдену в виде двух футболок команды.
Joe Biden forgetting Klay Thompson’s— Jake (@TheJakeMcGrady) January 18, 2023
name is already the best clip of 2023. pic.twitter.com/S9U2xVtuTG