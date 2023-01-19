Блог, фото и видео ⟩ Сильный снегопад спровоцировал масштабные отключения электроэнергии в Эстонии

Под тяжестью снега сломалось много деревьев и веток, что спровоцировало широкомасштабные отключения электроэнергии по всей материковой части Эстонии, и в течение нескольких часов отключений будет больше, пока осадки не прекратятся. Бригады занимаются устранением неполадок с раннего утра, подключение к электроснабжению восстановлено у 971 клиента. Как только позволит погода, дроны совершат полеты, чтобы быстрее зафиксировать аварийные места.

«Мы собираем дополнительные бригады, которые будут помогать уже имеющимся бригадам устранять неисправности. Также в увеличенном составе работает наш центр управления», – сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Поскольку погода по-прежнему переменчива и идет снег, устранить неисправности с точки зрения безопасности сложно. «Исходя из опыта предыдущих аварийных отключений, мы можем сказать, что примерно половине потребителей возвраят электроэнергию в течение 12 часов. Более точные прогнозы мы получим вечером, когда ситуация стабилизируется и снегопад прекратится», – прокомментировал Хярм.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении. Текущую информацию о количестве отключений в регионах можно найти здесь.