Во втором круге Australian Open Анетт Контавейт проиграла польской теннисистке

Первый сет начался при равном силовом раскладе, но при счете 2:3 Контавейт начала отставать. Затем она сумела выиграть четыре гейма подряд и выиграла первый сет со счетом 6:3.

Второй сет Анетт также начала с подачи, но полька сумела выиграть затем четыре гейма подряд. Больше у эстонки не было возможности подачи и Линетт одержала победу 6:3.

В решающем сете Анетт Контавейт начала проигрывать (1:5), но в трех последующих геймах сумела одержать победу (4:5), повысив градус напряжения. Однако полька оказалась сильнее и сет завершился со счетом 6:4.

Во время длившейся час 53 минуты встречи Линетт записала себе семь эйсов, Контавейт – лишь два. Полька совершила две двойных ошибки, эстонка – четыре. Процент удачных подач у обеих примерно одинаковый: у Линетт 71, у Контавейт 69.