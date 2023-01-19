Работает вся снегоуборочная техника: Департамент транспорта установил особый режим обслуживания дорог

«В Пярнуском, Рапласком и Харьюском уездах из-за сильного снегопада и сломанных деревьев на дорогах снегоуборщики не могут обеспечить требуемый уровень состояния дорог, и из-за этого был введен особый режим обслуживания государственных дорог», - сообщил Департамент транспорта.

За короткий промежуток времени выпало более 15 сантиметров мокрого снега, который также поломал деревья и ветки на дорогах. Хотя на дороги выведена вся снегоуборочная техника в Пярнумаа, Рапламаа и Харьюмаа, по данным департамента, невозможно везде гарантировать требуемый уровень состояния дорог. Участники дорожного движения должны быть очень внимательны.