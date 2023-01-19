Рагнар Клаван покинул команду Пайде

По словам Камса, ходили слухи, что Клаван пару раз тренировался с таллиннским «Калевом», но спортивный директор не знает, была ли это просто тренировка или же она носила какой-то иной характер. Кстати, Клаван является президентом «Калева»

37-летний Клаван присоединился к Пайде в июле позапрошлого года после 17 лет, проведенных за рубежом. В тот период он работал в Норвегии, Голландии, Германии, Англии и Италии. Самым известным его клубом был английский «Ливерпуль», с которым он прошел в финал Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Но тогда команда проиграла мадридскому «Реалу».

Клаван, представлявший Эстонию 129 раз, в прошлом году выиграл с Пайде Кубок Эстонии и помог клубу выйти в третий предварительный раунд Лиги конференций. В чемпионате Эстонии Пайде занял третье место после «Флоры» и «Левадии».