Один из лучших футболистов Эстонии за всю историю Рагнар Клаван покидает клуб Пайде, подтвердил спортивный директор клуба Герт Камс.
Рагнар Клаван покинул команду Пайде
По словам Камса, ходили слухи, что Клаван пару раз тренировался с таллиннским «Калевом», но спортивный директор не знает, была ли это просто тренировка или же она носила какой-то иной характер. Кстати, Клаван является президентом «Калева»
37-летний Клаван присоединился к Пайде в июле позапрошлого года после 17 лет, проведенных за рубежом. В тот период он работал в Норвегии, Голландии, Германии, Англии и Италии. Самым известным его клубом был английский «Ливерпуль», с которым он прошел в финал Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Но тогда команда проиграла мадридскому «Реалу».
Клаван, представлявший Эстонию 129 раз, в прошлом году выиграл с Пайде Кубок Эстонии и помог клубу выйти в третий предварительный раунд Лиги конференций. В чемпионате Эстонии Пайде занял третье место после «Флоры» и «Левадии».
К слову, Клаван в составе Пайде провел в общей сложности 21 матч в домашней лиге, где забил три гола.