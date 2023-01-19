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Молодежная сборная Эстонии по футзалу стартовала в квалификации ЧЕ с ничьей с Литвой

rus.postimees.ee
Молодежная сборная Эстонии по футзалу стартовала в квалификации ЧЕ с ничьей с Литвой
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Молодежная сборная Эстонии по футзалу.
Молодежная сборная Эстонии по футзалу. Фото: jalgpall.ee

Молодежная сборная Эстонии по футзалу, составленная из игроков не старше 19 лет, накануне провела в литовском Друскининкае свой первый матч предварительного отборочного этапа чемпионата Европы, сообщает Rus.err

Поединок с хозяевами турнира завершился вничью — 1:1. Счет был открыт на 10-й минуте благодаря точному удару игрока силламяэского "Силмета" Романа Бажкова; литовцы сумели отыграться на 34-й минуте.

Главный тренер эстонской команды Дмитрий Скиперский сказал, что у его подопечных было много голевых моментов, но подвела реализация.

В четверг сборная Эстонии сыграет на турнире с командой Англии, которая в первом туре разгромила Мальту — 6:0.

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