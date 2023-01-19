Молодежная сборная Эстонии по футзалу, составленная из игроков не старше 19 лет, накануне провела в литовском Друскининкае свой первый матч предварительного отборочного этапа чемпионата Европы, сообщает Rus.err.
Молодежная сборная Эстонии по футзалу стартовала в квалификации ЧЕ с ничьей с Литвой
Молодежная сборная Эстонии по футзалу стартовала в квалификации ЧЕ с ничьей с Литвой
Поединок с хозяевами турнира завершился вничью — 1:1. Счет был открыт на 10-й минуте благодаря точному удару игрока силламяэского "Силмета" Романа Бажкова; литовцы сумели отыграться на 34-й минуте.
Главный тренер эстонской команды Дмитрий Скиперский сказал, что у его подопечных было много голевых моментов, но подвела реализация.
В четверг сборная Эстонии сыграет на турнире с командой Англии, которая в первом туре разгромила Мальту — 6:0.
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