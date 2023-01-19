Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для ЭКМО

Отмечается, что в состоянии здоровья фигуриста наметилась положительная динамика, но медики пока осторожны в своих прогнозах.

«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана (Домнина). Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», – рассказал источник.