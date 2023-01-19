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Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для ЭКМО

rus.postimees.ee
Романа Костомарова планируют отключить от аппарата для ЭКМО
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Raigo Pajula

Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, планируют отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщают СМИ

Отмечается, что в состоянии здоровья фигуриста наметилась положительная динамика, но медики пока осторожны в своих прогнозах.

«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана (Домнина). Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», – рассказал источник.

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