Circle K: цены на топливо зависят от Китая

По данным Circle K, цена на сырую нефть выросла за неделю с 80 долларов за баррель до 87 долларов.

Сассь отметил, что прогноз Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по спросу на нефть в 2023 году остался на уровне прошлого года: прогноз на 2023 год составляет 101,8 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 99,5 млн б/с в 2022 году.

«С одной стороны, ОПЕК отметила в качестве положительного фактора более успешное, чем ожидалось, восстановление экономики Китая после окончания действия ограничений COVID-19. С другой стороны, в отчете также говорится, что на фактическое потребление могут существенно повлиять события в мировой экономике, изменения в правилах COVID-19 и сохраняющаяся геополитическая напряженность», - сказал Сассь.

Он отметил, что экономический рост Китая в 2022 году составил 3 процента, что слабее 8,1 процента годом ранее, но все же превысило прогнозы. Сассь добавил, что, по оценкам некоторых аналитиков, цены на нефть могут подняться до 140 долларов за баррель, если ограничения COVID-19 в Азии будут полностью сняты. Кроме того, на цену будет продолжать влиять неопределенность относительно того, как будет выглядеть европейский рынок дизельного топлива после вступления в силу санкций в отношении российского топлива.

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