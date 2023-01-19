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ФОТО ⟩ Возмущенный водитель: это так теперь убирают снег?

rus.postimees.ee
Возмущенный водитель: это так теперь убирают снег?
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Сегодня утром с Järva Teataja связался читатель, который был чрезвычайно недоволен качеством уборки дорог.

«Это так теперь убирают снег? – задался он вопросом. – Мало того, что заваливают снегом второстепенные дороги, так и на главных дорогах ситуация не лучше».

В подтверждение своих слов он прислал фотографии, сделанные на дороге Тюри – Вяэтса, где подобная ситуация наблюдается уже несколько лет. До приезда второй снегоуборочной машины автомобилистам приходилось брать сугробы штурмом.

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