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Пуллес выиграла третью медаль Универсиады!

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Пуллес выиграла третью медаль Универсиады!
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Мариэль Мерлии Пуллес.
Мариэль Мерлии Пуллес. Фото: Tairo Lutter

Эстонская лыжница Мариэль Мерлии Пуллес продолжает победные гонки. На зимней Универсиаде, которая проходит в Лэйк-Плэсид (США), она завоевала третью медаль: серебро в 5-километровой гонке преследования вольным стилем.

24-летняя спортсменка вышла на трассу второй и до самого конца гонки положение не изменилось. Первой шла финка Хилла Ниемела, которой Пуллес проиграла 7,8 секунды. Третье место у итальянки Марии Эугении Боккарди.

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