Эстонская лыжница Мариэль Мерлии Пуллес продолжает победные гонки. На зимней Универсиаде, которая проходит в Лэйк-Плэсид (США), она завоевала третью медаль: серебро в 5-километровой гонке преследования вольным стилем.
Пуллес выиграла третью медаль Универсиады!
Пуллес выиграла третью медаль Универсиады!
24-летняя спортсменка вышла на трассу второй и до самого конца гонки положение не изменилось. Первой шла финка Хилла Ниемела, которой Пуллес проиграла 7,8 секунды. Третье место у итальянки Марии Эугении Боккарди.