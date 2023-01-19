Комплимент или харассмент? ⟩ Жительница Эстонии, снявшая квартиру через Airbnb, получила неожиданный комментарий от владельца

Айри (имя изменено, редакции оно известно), снимавшая в конце декабря квартиру в Испании через Airbnb, через несколько недель получила неожиданный отзыв.

Отзыв оставил владелец сдаваемой в аренду квартиры Алессандро. «Айри была замечательным гостем - приятная, вежливая, чистоплотная и... очень красивая девушка! Квартира в отличном состоянии, чистая и аккуратная. Квартиру редко оставляют в таком порядке и такой чистой. Она идеальный гость. Она может вернуться, когда захочет. Я очень надеюсь увидеть ее снова. Очень рекомендую!» - говорится в оставленном на платформе отзыве.