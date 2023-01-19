«Меня это очень встревожило, - говорит жительница Тарту Айри, которая снимала квартиру через платформу Airbnb, но, читая оставленные о ней отзывы, обнаружила кое-что ее встревожившее. - Я считаю, что такой комментарий притесняет, неуместен и возможно, что будущих арендодателей это подтолкнет к объективизации [меня]».
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Комплимент или харассмент? ⟩ Жительница Эстонии, снявшая квартиру через Airbnb, получила неожиданный комментарий от владельца
Жительница Эстонии, снявшая квартиру через Airbnb, получила неожиданный комментарий от владельца
Айри (имя изменено, редакции оно известно), снимавшая в конце декабря квартиру в Испании через Airbnb, через несколько недель получила неожиданный отзыв.
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