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Комплимент или харассмент? ⟩ Жительница Эстонии, снявшая квартиру через Airbnb, получила неожиданный комментарий от владельца

Кетлин Крузе
Жительница Эстонии, снявшая квартиру через Airbnb, получила неожиданный комментарий от владельца
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Комментарий для жительницы Тарту от владельца апартаментов, сдаваемых на airbnb
Комментарий для жительницы Тарту от владельца апартаментов, сдаваемых на airbnb Фото: Kollaaž/kuvatõmmis/shutterstock

«Меня это очень встревожило, - говорит жительница Тарту Айри, которая снимала квартиру через платформу Airbnb, но, читая оставленные о ней отзывы, обнаружила кое-что ее встревожившее. - Я считаю, что такой комментарий притесняет, неуместен и возможно, что будущих арендодателей это подтолкнет к объективизации [меня]».

Айри (имя изменено, редакции оно известно), снимавшая в конце декабря квартиру в Испании через Airbnb, через несколько недель получила неожиданный отзыв.

Отзыв оставил владелец сдаваемой в аренду квартиры Алессандро. «Айри была замечательным гостем - приятная, вежливая, чистоплотная и... очень красивая девушка! Квартира в отличном состоянии, чистая и аккуратная. Квартиру редко оставляют в таком порядке и такой чистой. Она идеальный гость. Она может вернуться, когда захочет. Я очень надеюсь увидеть ее снова. Очень рекомендую!» - говорится в оставленном на платформе отзыве.

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