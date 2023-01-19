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Предприниматель хочет призвать к ответственности Википедию, а заодно Лиги и Ансипа

Маргус Мартин
, журналист
Предприниматель хочет призвать к ответственности Википедию, а заодно Лиги и Ансипа
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Парвел Пруунсильд судится с Википедией.
Парвел Пруунсильд судится с Википедией. Фото: Kollaaž/Ove Maidla

Адвокатское бюро LEVIN, представляющее интересы одного из владельцев Bigbank AS, Парвела Пруунсильда («Отечество»), подало иск в Тартуский уездный суд, желая опровергнуть опубликованные в Википедии утверждения, в которых говорится о связях бизнесмена с получением прибыли от пенсионной реформы.

Иск конкретно касается Иво Круусамяги, председателя правления Wikimedia Estonia, который дополнил страницу о Пруунсильде в эстоноязычной Википедии материалами, опубликованными в Eesti Ekspress и Ärileht в 2019 году. Сообвиняемыми являются политики Партии реформ Юрген Лиги и Андрус Ансип, которым приписываются опубликованные тогда изданиями утверждения.

По мнению Пруунсильда, обвинение было просто чушью

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