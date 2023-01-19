Предприниматель хочет призвать к ответственности Википедию, а заодно Лиги и Ансипа

Адвокатское бюро LEVIN, представляющее интересы одного из владельцев Bigbank AS, Парвела Пруунсильда («Отечество»), подало иск в Тартуский уездный суд, желая опровергнуть опубликованные в Википедии утверждения, в которых говорится о связях бизнесмена с получением прибыли от пенсионной реформы.