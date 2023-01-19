Сегодня утром из-за снегопада на дорогах Центральной и Северной Эстонии творился настоящий хаос.
Фото ⟩ Снегопад привел к хаосу: в Таллинне автобус съехал с дороги
Снегопад привел к хаосу: в Таллинне автобус съехал с дороги
В распоряжении редакции оказалась фотография читателя, на которой видно, что в Таллинне дорожные условия были сложными, мастерства хватило не всем водителям. Так, например, автобус съехал с дороги и застрял в снегу.
Согласно прогнозу, сегодня в Эстонии будет облачная погода. До полудня по всей стране будет идти снег, в том числе мокрый, местами метель. После полудня облачность поредеет и осадки прекратятся. Температура воздуха в течение дня будет близка к нулю.
Информацию о дорожных условиях от участников дорожного движения ждут по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях в дорожном движении смотрите на сайте http://tarktee.ee.