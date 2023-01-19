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Фото ⟩ Снегопад привел к хаосу: в Таллинне автобус съехал с дороги

Rus.Postimees
Снегопад привел к хаосу: в Таллинне автобус съехал с дороги
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Фото: личный архив

Сегодня утром из-за снегопада на дорогах Центральной и Северной Эстонии творился настоящий хаос.

В распоряжении редакции оказалась фотография читателя, на которой видно, что в Таллинне дорожные условия были сложными, мастерства хватило не всем водителям. Так, например, автобус съехал с дороги и застрял в снегу.

Согласно прогнозу, сегодня в Эстонии будет облачная погода. До полудня по всей стране будет идти снег, в том числе мокрый, местами метель. После полудня облачность поредеет и осадки прекратятся. Температура воздуха в течение дня будет близка к нулю.

Информацию о дорожных условиях от участников дорожного движения ждут по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях в дорожном движении смотрите на сайте http://tarktee.ee.

 

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