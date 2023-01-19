По мнению бывшего министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, универсальная услуга электроснабжения провалилась на трех направлениях, пишет ERR.
Это провал: Таави Аас раскритиковал универсальную услугу
Во-первых, по словам экс-министра, универсальная услуга должна была быть дешевле, но ничего из этого не вышло, и уже с Рождества биржевая цена была ниже цены универсальной услуги, а до этого разница была настолько мала, что для тех, кто мог управлять своим потреблением, биржевая цена была в конечном итоге более выгодной.
Во-вторых, предполагалось, что универсальная услуга вселит в потребителей уверенность, но из-за первой проблемы (дороговизны), сегодня эта услуга не дает никакой уверенности, а в сложившейся ситуации потребители еще больше запутались. «Без штрафа (за досрочное расторжение действующего договора электроснабжения - прим. ред.) перейти на универсальную услугу можно было только один раз, и что делать теперь, когда биржевая цена уже давно намного дешевле рекомендованной правительством универсальной услуги?» – вопрошает он.
В-третьих, универсальная услуга бесполезна и для бизнеса, так как более крупные предприятия не могут ей пользоваться, а у микро- и малых предприятий проблемы такие же, как и у бытовых потребителей, и та же самая проблема у местных самоуправлений, так как из-за правил государственных закупок они не могут перейти на универсальную услугу, однако страдают именно потребители услуг местных самоуправлений, то есть люди.