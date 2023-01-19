Это провал: Таави Аас раскритиковал универсальную услугу

Во-первых, по словам экс-министра, универсальная услуга должна была быть дешевле, но ничего из этого не вышло, и уже с Рождества биржевая цена была ниже цены универсальной услуги, а до этого разница была настолько мала, что для тех, кто мог управлять своим потреблением, биржевая цена была в конечном итоге более выгодной.

Во-вторых, предполагалось, что универсальная услуга вселит в потребителей уверенность, но из-за первой проблемы (дороговизны), сегодня эта услуга не дает никакой уверенности, а в сложившейся ситуации потребители еще больше запутались. «Без штрафа (за досрочное расторжение действующего договора электроснабжения - прим. ред.) перейти на универсальную услугу можно было только один раз, и что делать теперь, когда биржевая цена уже давно намного дешевле рекомендованной правительством универсальной услуги?» – вопрошает он.