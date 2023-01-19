По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, парам, которые покупают жилье вместе и берут для этого кредит, для снижения финансовых рисков следовало бы оформлять и жилищную собственность, и кредит на обоих партнеров. В противном случае, если пара решит расстаться, один из партнеров может не только лишиться жилья, но и, в худшем случае, даже оказаться в кредитной ловушке.
ВАЖНО! ⟩ Если не состоящая в браке пара берет жилищный кредит, то и кредит, и жилье должны быть оформлены на обоих партнеров
Йонна Пехтер сказала, что в средствах массовой информации снова и снова звучат реальные истории жителей Эстонии, когда пара, приобретая жилье, не стала основательно продумывать финансовые риски, и когда совместная жизнь закончилась, одна из сторон лишилась имущества, а в некоторых случаях на этого человека ложилось еще и обязательство в течение многих лет погашать жилищный кредит, который они когда-то взяли вместе.
По словам руководителя Bigbank Eesti, на практике она часто видит ситуации, связанные с двумя основными рисками. «Отнюдь не редкость, когда при покупке жилья сделка оформляется таким образом, что кредит берут два человека, но собственником недвижимости становится один человек», — пояснила Пехтер.
Если люди не состоят в браке или если они выбрали в браке режим раздельного имущества, то лицо, не внесенное в регистр в качестве собственника, в принципе не имеет права на имущество, т. е. по окончании совместного проживания ему, скорее всего, придется покинуть общий дом с одной зубной щеткой.
«Единственная альтернатива, результат которой к тому же непредсказуем — затеять дорогостоящий судебный процесс и попытаться доказать, что недвижимость приобретена на основании договора о совместном владении. Однако в этом случае предполагается, что имеет место тот факт, что вся совместная жизнь пары документировалась достаточно тщательно, сохранились все чеки и счета, подтверждающие размер вклада лица, не зарегистрированного в качестве собственника недвижимости, в финансирование совместной жизни пары, брак которой не был оформлен официально».
По словам Пехтер, банк всегда консультирует клиента, особенно того клиента, который впоследствии может не получить имущества, и очень подробно объясняет связанные с этим риски, но банк не может принимать решения за клиента.
По словам Пехтер, еще одна ситуация, в которой, на первый взгляд, кажется, что риски устранены — это когда жилищный кредит берет один человек, но оба партнера оформляются в качестве собственников приобретаемого жилья. «К сожалению, даже при таком варианте у человека, взявшего кредит, все может пойти наперекосяк, если совместное проживание по каким-то причинам завершится. Если клиенты состоят в браке и имущество находится в совместной собственности, больших проблем не будет, потому что при разделе совместного имущества можно учесть и обязательства», — пояснила Пехтер.
На практике же более часто встречается ситуация, когда люди живут вместе, не оформляя законный брак, но оформляют имущество как совместную собственность, а кредит при этом оформляют только на одного человека.
«При расставании сторона, не имеющая кредита, имеет право на половину имущества, и сторона с кредитом — на половину. В то же время, сумма, которую можно выручить за половину имущества, как правило, не покрывает всей суммы кредита, и в случае злого умысла такой раздел имущества может получиться очень некрасивым».
У того, кто брал кредит, может возникнуть еще одна проблема, если он захочет выкупить свою долю у стороны, не имеющей кредита. «По закону, с него могут потребовать 50% от рыночной стоимости объекта недвижимости без учета кредита, и, к сожалению, жилищный кредит, связанный с этим объектом, уже не может быть увеличен на эту сумму», – сказала Йонна Пехтер, чтобы привлечь внимание к нюансам, связанным с жилищными кредитами и правами собственности, которые должны учитываться всеми, кто приобретает жилье с помощью кредита.