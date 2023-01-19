ВАЖНО! ⟩ Если не состоящая в браке пара берет жилищный кредит, то и кредит, и жилье должны быть оформлены на обоих партнеров

По словам Пехтер, банк всегда консультирует клиента, особенно того клиента, который впоследствии может не получить имущества, и очень подробно объясняет связанные с этим риски, но банк не может принимать решения за клиента.

По словам Пехтер, еще одна ситуация, в которой, на первый взгляд, кажется, что риски устранены — это когда жилищный кредит берет один человек, но оба партнера оформляются в качестве собственников приобретаемого жилья. «К сожалению, даже при таком варианте у человека, взявшего кредит, все может пойти наперекосяк, если совместное проживание по каким-то причинам завершится. Если клиенты состоят в браке и имущество находится в совместной собственности, больших проблем не будет, потому что при разделе совместного имущества можно учесть и обязательства», — пояснила Пехтер.

На практике же более часто встречается ситуация, когда люди живут вместе, не оформляя законный брак, но оформляют имущество как совместную собственность, а кредит при этом оформляют только на одного человека.

«При расставании сторона, не имеющая кредита, имеет право на половину имущества, и сторона с кредитом — на половину. В то же время, сумма, которую можно выручить за половину имущества, как правило, не покрывает всей суммы кредита, и в случае злого умысла такой раздел имущества может получиться очень некрасивым».