Совсем недавно на теннисном турнире Australian Open разгорелся скандал с российским триколором – болельщики вывесили флаг на трибуне во время матча Арины Соболенко против Катерины Байндль.
Рублев о зрителях: просто они говорят мне плохие слова
На престижном турнире очередной скандал с флагами
Рублев о зрителях: просто они говорят мне плохие слова
Скандал завершился запретом на пронос флага РФ на трибуны.
Теперь новый скандал, в этот раз отличились болельщики Украины. В ходе матча россиянина Андрея Рублева с финном Эмилем Руусувуори они начали что-то выкрикивать и вывесили флаг Украины.
Рублев попросил судью вмешаться. Судья спросил, мешает ли теннисисту флаг, на что Рублев ответил: «Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова».
Андрей Рублев обыграл Руусувуори со счетом 6:2, 6:4, 6:7, 6:3 и вышел в третий круг турнира.