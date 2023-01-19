Рублев о зрителях: просто они говорят мне плохие слова

Скандал завершился запретом на пронос флага РФ на трибуны.

Теперь новый скандал, в этот раз отличились болельщики Украины. В ходе матча россиянина Андрея Рублева с финном Эмилем Руусувуори они начали что-то выкрикивать и вывесили флаг Украины.

Рублев попросил судью вмешаться. Судья спросил, мешает ли теннисисту флаг, на что Рублев ответил: «Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова».