Новости квартала Ротерманни: в Roseni Maja состоялся праздник стропил

Расположенный в самом сердце Таллинна по адресу Ахтри, 4, Roseni Maja – это современное офисное здание с шестью надземными и двумя подземными этажами. На первом этаже разместятся коммерческие площади, а на верхних этажах – офисные помещения.

Фото: Греэте Раудсепп

При строительстве Roseni Maja используются современные технические решения, что делает его максимально энергоэффективным. Офисное здание класса энергоэффективности А обладает парком солнечных батарей, зарядными станциями для электромобилей и велосипедной парковкой. Проект Roseni Maja развивает Roseni Kinnisvara OÜ, дочернее предприятие NG Investeeringud OÜ.