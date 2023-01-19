Bчера, 18 января, в Roseni Maja, строящемся в квартале Ротерманни, состоялся праздник стропил. Венок со стропил достигшего полной высоты здания сняли руководитель Roseni Kinnisvara OÜ Пеэтер Кютт и член правления Nordecon Прийт Луман.
Новости квартала Ротерманни: в Roseni Maja состоялся праздник стропил
Расположенный в самом сердце Таллинна по адресу Ахтри, 4, Roseni Maja – это современное офисное здание с шестью надземными и двумя подземными этажами. На первом этаже разместятся коммерческие площади, а на верхних этажах – офисные помещения.
При строительстве Roseni Maja используются современные технические решения, что делает его максимально энергоэффективным. Офисное здание класса энергоэффективности А обладает парком солнечных батарей, зарядными станциями для электромобилей и велосипедной парковкой. Проект Roseni Maja развивает Roseni Kinnisvara OÜ, дочернее предприятие NG Investeeringud OÜ.
Roseni Maja спроектирован архитектурными бюро EVATA и Siim & Põllumaa, за дизайн интерьера отвечает ARS Projekt, а строительство ведет Nordecon AS. Партнером Roseni Maja по поиску арендаторов и заключению договоров является международная риелторская компания Colliers.