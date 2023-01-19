Суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них получил пожизненный срок

Суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них приговорен к пожизненному заключению, второй - к девяти годам и десяти месяцам тюрьмы, сообщило в четверг, 19 января, агентство Reuters.

«Окружной суд признает двух братьев виновными в шпионаже при отягчающих обстоятельствах и старшего брата - в несанкционированном обращении с секретной информацией», - говорится в заявлении Стокгольмского окружного суда. Подсудимые, которых задержали еще осенью 2021 года, отвергают все обвинения.

Представители прокуратуры уточнили, что братьям инкриминируют действия, направленные против разведки и службы безопасности Швеции. Согласно материалам дела, они передавали российской военной разведке ГРУ секретную информацию на протяжении десяти лет.