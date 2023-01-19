Окружной суд Стокгольма признал виновными Пеймана Киа и Паяма Киа в шпионаже при отягчающих обстоятельствах, а первого - еще и в несанкционированном обращении с секретной информацией. Об этом сообщает Шведское радио.
Суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них получил пожизненный срок
Суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них приговорен к пожизненному заключению, второй - к девяти годам и десяти месяцам тюрьмы, сообщило в четверг, 19 января, агентство Reuters.
«Окружной суд признает двух братьев виновными в шпионаже при отягчающих обстоятельствах и старшего брата - в несанкционированном обращении с секретной информацией», - говорится в заявлении Стокгольмского окружного суда. Подсудимые, которых задержали еще осенью 2021 года, отвергают все обвинения.
Представители прокуратуры уточнили, что братьям инкриминируют действия, направленные против разведки и службы безопасности Швеции. Согласно материалам дела, они передавали российской военной разведке ГРУ секретную информацию на протяжении десяти лет.
Пейман Киа работал в шведской разведслужбе Säpo и в подразделениях разведки шведских вооруженных сил. По данным газеты Dagens Nyheter, он также одно время работал в самом секретном отделе шведской службы военной разведки и безопасности - Управлении по сбору специальной разведывательной информации (Kontoret för sörðurning inhåningtning KSI), которое, как заявляется, также занимается шведскими шпионами за границей.