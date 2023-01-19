Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для расследования преступлений, связанных с агрессией России против Украины. За такие деяния несет ответственность высшее руководство страны.
Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина
Европейский союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления по агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России, гласит резолюция Европейского парламента, принятая в четверг, 19 января, в Страсбурге.
За нее проголосовали 427 евродепутатов, против - 19, воздержались - 33.
«Зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и других украинских городах, свидетельствуют о жестокости агрессивной войны России. Долг демократического мира - привлечь виновных в этих актах к ответственности в соответствии с международным правом. ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и другими международными партнерами должен сделать все возможное для создания специального международного трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и их союзников», - говорится в заявлении.
Снять иммунитет с Путина и Лукашенко
Главная задача авторов инициативы - найти для этого общий юридически обоснованный путь: суд должен обладать юрисдикцией для преследования Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины.
Дело в том, что за преступления агрессии несет ответственность высшее руководство страны, но на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. Это значит, что для подобного трибунала необходимо снять иммунитет. Для этого и нужна мощная поддержка мирового сообщества, поскольку Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны в Украине, ведь Россия - его постоянный член, обладающий правом вето.
Поэтому ЕС и Украина должны искать поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных форумах, активно используя публичную дипломатию и стратегическую коммуникацию, подчеркивается в резолюции Европарламента.