Фото ⟩ Большое старое дерево рухнуло на автомобиль

Рядом с парковкой находится парк мызы Винни, многие деревья в нем очень старые. Ствол упавшего на машину дерева был покрыт мхом. Также видно, что ствол сгнил изнутри.

Парковкой пользуются преимущественно жильцы дома по адресу Сыпрузе, 1. Владельцу автомобиля сообщили о произошедшем. В группе в Facebook, которая называется Meie kodu – Vinni vald, он рад тому, что хотя бы никто не пострадал.

Молодой человек, который находился на месте происшествия, сказал, что ему повезло: «Утром моя машина стояла ровно под этим деревом, но мне нужно было отъехать».