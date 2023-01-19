Выпавший снег не отменяет правил: столичным автомобилистам пригрозили штрафом

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, припарковавшись правильно, горожане берегут деньги – как свои, так и города.

«Правила существуют для того, чтобы их соблюдать – вопреки распространенному заблуждению, парковаться на заснеженных газонах не разрешается. И город, и владельцы недвижимости каждую весну тратят деньги на восстановление газонов и растений. Эти средства можно было сэкономить. Когда снег растает, станет заметен ущерб, нанесенный зеленым насаждениям города безответственными водителями», - сказал Свет.

К сожалению, некоторые владельцы автомобилей игнорируют запрет на парковку на газонах, ссылаясь на то, что снежный покров мешает увидеть, что это зеленая зона.

«Если водитель припаркованного на газоне автомобиля утверждает, что из-за снега или льда было трудно понять, что это зеленая зона, то на первый раз правонарушение фиксируется, выносится предупреждение и проводится разъяснительная работа, но в следующий раз водителю будет выписан штраф», – сказал руководитель Департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

По словам Тоомпере, сотрудники районных управ и Муниципальной полиции картографировали проблематичные места, которые этой зимой они будут взяты под более строгий контроль. В некоторых местах районные управы используют дополнительные знаки, предупреждающие водителей о неправильной парковке.