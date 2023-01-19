Кто теперь будет решать, годен человек к военной службе или нет?

Закон завершит работу медицинских комиссий как самостоятельных административных органов; вместо комиссии, состоящей из трех членов, освидетельствование здоровья будут осуществлять врачи, назначенные Департаментом оборонных ресурсов и Силами обороны. Для того, чтобы врачи могли оценить степень соответствия состояния здоровья требованиям, законопроект даст им по умолчанию доступ к данным в инфосистеме здравоохранения. Однако при желании человек может запретить доступ к этим данным.

Комиссия по государственной обороне внесла поправку, согласно которой человек, прервавший срочную военную службу по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или иным причинам, может при желании завершить ее прохождение позже. Поправка касается и женщин-военнослужащих срочной службы, которые прерывают службу по причине беременности. В настоящий момент у них нет возможности вернуться в армию.