Один из крупнейших в Европе поставщиков туристических услуг объявил о банкротстве

Бренды компании также включают знакомые эстонцам онлайн-среды бронирования путешествий Bookinghouse.ee, Travelgenio.com, Tripmonster.com, Travel2be.com, Vliegtickets.nl, Vliegtickets.be, Flygstolen.se, Greitai.lt и Flysiesta.lv.

«Мы сообщаем, что в связи с банкротством Otravo, консультационные центры для потребителей Европейского Союза больше не могут рассматривать жалобы на их посредников. Otravo также опубликовала уведомление на английском языке на своем веб-сайте, в котором клиентам даны инструкции о том, как действовать, в том числе в отношении забронированных авиабилетов и связанных с ними дополнительных услуг. Помимо перелетов, через посреднические порталы также можно было забронировать проживание и услуги по аренде автомобилей», – сказала эксперт Консультационного центра ЕС по защите прав потребителей при TTJA Хелдин Мальмет.

По словам Мальмет, потребители должны придерживаться следующей инструкции – если бронирование заказанной услуги подтверждено, необходимо связаться с поставщиком услуг.

«Если вы приобрели услугу, например, авиабилеты или проживание, у одного из вышеупомянутых посредников и получили подтверждение этого, вам следует запросить информацию о статусе вашего бронирования непосредственно у поставщика услуг (например, у авиакомпании или предприятия по размещению). Убедитесь, что у поставщика услуг есть ваши контактные данные», – пояснила Мальмет.

Внесение изменений в бронирование и возврат платежа осуществляется через поставщика услуг, так как служба поддержки клиентов посредника больше не работает.

Если заказанная услуга не оказана, следует помнить об ответственности кредитора. «Если вы оплатили не полученные авиабилеты кредитной картой, вы можете обратиться в банк, выпустивший кредитную карту. В случае банкротства продавца, кредитор обязан вернуть платеж потребителю на основании ответственности кредитора», – добавила она.

Если услуга была оплачена дебетовой банковской картой, также надо обратиться в свой банк. В соответствии с условиями договоров некоторых банков, принципы возврата средств, могут быть аналогичны платежам, осуществленным по кредитным картам, а это значит, что при этом применяются те же меры для платежей по банковским картам.