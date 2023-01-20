Департамент конкуренции в конце прошлого года согласовал очередные ходатайства поставщиков тепла, а это значит, что многие жители Эстонии уже получили более высокие счета за отопление или неприятный сюрприз ждет их в ближайшее время.
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Открываем кошельки ⟩ Многих жителей Эстонии ждет очередной рост цен на отопление
Многих жителей Эстонии ждет очередной рост цен на отопление
Закон не определяет, насколько часто поставщики тепла могут повышать цены, но в то же время в Департаменте конкуренции заверяют, что всегда тщательно проверяют любое изменение тарифов, чтобы убедиться, что рост обоснован и соответствует фактической стоимости отопительных материалов.