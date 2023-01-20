Пт, 20.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Открываем кошельки ⟩ Многих жителей Эстонии ждет очередной рост цен на отопление

София Солдатенко
, reporter
Многих жителей Эстонии ждет очередной рост цен на отопление
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кошелек и деньги. Фото иллюстративное.
Кошелек и деньги. Фото иллюстративное. Фото: Aivo Meeks

Департамент конкуренции в конце прошлого года согласовал очередные ходатайства поставщиков тепла, а это значит, что многие жители Эстонии уже получили более высокие счета за отопление или неприятный сюрприз ждет их в ближайшее время.

Закон не определяет, насколько часто поставщики тепла могут повышать цены, но в то же время в Департаменте конкуренции заверяют, что всегда тщательно проверяют любое изменение тарифов, чтобы убедиться, что рост обоснован и соответствует фактической стоимости отопительных материалов.

Будет ли рост цен в Таллинне?

Ключевые слова
Наверх