Открываем кошельки ⟩ Многих жителей Эстонии ждет очередной рост цен на отопление

Закон не определяет, насколько часто поставщики тепла могут повышать цены, но в то же время в Департаменте конкуренции заверяют, что всегда тщательно проверяют любое изменение тарифов, чтобы убедиться, что рост обоснован и соответствует фактической стоимости отопительных материалов.