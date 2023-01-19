Умерла Вийве Эрнесакс

Вийве Эрнесакс училась в Тартуской музыкальной школе, Таллиннской 7-й средней школе и Таллиннской музыкальной школе. Она работала в Таллиннской хореографической школе (1957–1959), театре «Эстония» (1959–1965) и Государственном молодежном театре Эстонской ССР (1965–1977), Драматическом театре (1977–1990), а также в школе сценического искусства Эстонской академии музыки и театра. Она была фрилансером с 1990 года. Вийве Эрнесакс создала музыкальное оформление для более чем 150 постановок.