Национальные меньшинства и цензура: для вступления в ЕС Украина должна решить еще несколько проблем

Также и юристы в самой Верховной Раде обращают внимание на множество несогласованностей в самом законе. Они и Национальный союз журналистов Украины указывают, что расширение полномочий Нацсовета в области медиа идет в разрез с принципами открытости и доступности информации, а также с запретом на цензуру.
Темп с которым Украина взялась за выполнение рекомендаций, настолько быстр, что ЕС, Еврокомиссия и Венецианская комиссия не всегда могу за всем поспевать. Однако также стоит отметить, что, учитывая обстоятельства, в которых находится Украина, такая скорость заслуживает похвалы.
Зеленский очень спешит
«Дверь в ЕС для Украины не была открыта, но Зеленский распахнул ее с огромной силой», - сказал Матти Маасикас, посол Европейского союза в Украине. Он также похвалил рвение Киева, но отметил, не все внешнеполитические шаги также увенчались таким же успехом, например, подача заявки на вступление в НАТО.
Отношения между Украиной и НАТО были официально установлены еще в 1992 году, когда получившая независимость Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, позже переименованному в Совет евроатлантического партнерства.
30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на фоне аннексии оккупированных территорий Украины Россией подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя данный запрос, сообщил, что решение о вступлении Украины в альянс будут принимать все 30 стран-участниц по принципу консенсуса.
Первого октября Литва, Эстония, Латвия и Канада высказались за скорейшее вступление Украины. США и Германия также поддержали данную заявку, но не в ускоренном порядке. Второго октября еще шесть стран Альянса, включая Чехию, Северную Македонию, Черногорию, Польшу, Румынию и Словакию, опубликовали совместное заявление с поддержкой вступления Украины в НАТО. Американское издание Politico сообщило, что в середине октября во время закрытой встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе многие страны поддержали заявку Украины на вступление, однако не все. Пока конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО предпринято не было.