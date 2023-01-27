Национальные меньшинства и цензура: для вступления в ЕС Украина должна решить еще несколько проблем

Две трети реформ в области юстиции приняты удачно, однако Украина поспешила с принятием остальной части реформ, касающихся назначения конституционных судей. Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о процессе выбора и назначения судей КС в тот же день, когда Венецианская комиссия опубликовала обновленные выводы о законе , которые требовали внести в него важные коррективы.

13 декабря 2022 года Верховная рада приняла пакет законов, среди которых был акт, регулирующий порядок отбора кандидатов на должность судей Конституционного суда.

Список кандидатов на пост судей Конституционного суда определяет Совещательная группа экспертов, состоящая из представителей президента, съезда судей и независимых экспертов от международных партнеров. Киев утвердил количественный состав этой группы из шести человек.

Три из них – от правительства и, следовательно, международные эксперты не будут иметь большинства. Венецианская комиссия в целях уменьшения политического влияния на группу рекомендовала добавить в Совещательную группу седьмого члена. Однако этого не было сделано. Более того, президент Украины имеет право не назначать судью, которого рекомендовала Совещательная группа. Это означает, что решение Совещательной группы носит рекомендательный характер и к выполнению не обязательно.

Европейская и Венецианская комиссии все еще ожидают от Украины выполнения новых рекомендаций по закону.