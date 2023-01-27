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Национальные меньшинства и цензура: для вступления в ЕС Украина должна решить еще несколько проблем

Анастасия Усова
, репортер
Национальные меньшинства и цензура: для вступления в ЕС Украина должна решить еще несколько проблем
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency
  • Украина предприняла все возможные шаги по выполнению рекомендаций ЕС
  • Зеленский спешит, но ЕС сложно за ним поспевать
  • Украине придется выполнить еще массу требований и внести коррективы в законы

Третьего февраля в Киеве состоится саммит «Украина-ЕС». Принимающая сторона рассчитывает, что в рамках этого мероприятия будет проведена консультация по проделанной политической работе и оценена готовность страны к вступлению в Евросоюз. Представители Еврокомиссии рассказали журналистам, какие препоны все еще стоят у Украины на этом пути.

Первые шаги по пути евроинтеграции Украина начала делать более 10 лет назад. Однако процесс ускорила война, начатая Россией. Уже на четвертый день после начала войны против Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Статус кандидата в члены ЕС Украина получила уже 23 июня 2022 года.

Путь Украины в ЕС

  • 2007 год - начались переговоры о заключении Соглашения об ассоциации велось между Украиной и Европейским союзом.
  • Ноябрь 2011 года - текст нового документа был окончательно согласован, но в связи с осложнившимися отношениями между Евросоюзом и Украиной его подписание несколько раз откладывалось. Евросоюз выдвинул украинскому руководству ряд предварительных условий.
  • 30 марта 2012 года - Соглашение было парафировано главами делегаций Украины и Евросоюза.
  • Ноябрь 2013 года - за несколько дней до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», где планировалось провести подписание Соглашения, президент Украины Виктор Янукович отказался от ассоциации в пользу Москвы, и процесс был приостановлен.
  • 21 ноября 2013 года - начался Евромайдан - массовая многомесячная акция протеста. В итоге это привело к побегу Януковича и смене правительства в феврале 2014 года.
  • В дальнейшем образовавшееся на востоке Украине сепаратистское движение, спонсируемое как человеческим ресурсом, так и оружием со стороны Российской Федерации, начало захват городских и областных администраций. Так вспыхнул вооруженный конфликт в Украине.
  • Февраль-март 2014 года - Аннексия Крыма и присоединение его к России. Одной из возможных причин присоединения Крыма к России является давний конфликт Украины и РФ из-за Черноморского флота и истекавший в 2017 году договор РФ и Украины о размещении Черноморского флота в порту Севастополя.
  • 11 мая 2014 года - в Донецкой и Луганской областях были проведены «референдумы» о самоопределении, по итогам которых было объявлено о «государственной самостоятельности» ДНР и ЛНР. Однако в связи с отсутствием международных наблюдателей они не получили признания международного сообщества.
  • С апреля по август 2014 года сепаратистское движение возглавляли граждане России.
  • 5 сентября 2014 года - состоялось подписание Минского протокола (Минского соглашения).
  • 2014-2015 годы - горячая фаза вооруженного конфликта в Украине. Россия активно спонсировала сепаратистов: финансово, вооружением и военными кадрами. На этот период пришлось основное количество жертв с обеих сторон. В последующие годы активность боевых действий неуклонно снижалась, также как снижалось и число ежегодных жертв.
  • 11-12 февраля 2015 года - подписание соглашения Минск-2 (Комплекс мер по выполнению Минских соглашений).
  • Соглашение об ассоциации с ЕС было подписано в 2014 году и вступило в силу 1 сентября 2017 года.

На сегодняшний день, чтобы хотя бы начать переговоры о вступлении в ЕС, Украине необходимо выполнить семь пунктов, составленных Еврокомиссией.

  • реформа Конституционного Суда по части избрания судей, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • проверка кандидатов и процедура их назначения в Высший Совет Правосудия;
  • антикоррупционная реформа;
  • борьба с отмыванием средств;
  • принятие законодательства по ограничению влияния олигархов на экономику;
  • согласование аудиовизуального законодательства со стандартами ЕС;
  • новое законодательство о национальных меньшинствах.

27 декабря 2022 года власти Украины заявили, что сделали все возможные шаги по выполнению этих рекомендаций и готовы к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Киев поставил одной из главных задач Украины стать частью Евросоюза к концу 2024 года. По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишины, Киев рассчитывает, что официальную оценку Еврокомиссии о выполнении данных Украине рекомендаций возможно будет провести уже весной этого года, а не осенью, как это запланировано на данный момент.

Ее слова подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявив, что Украина будет полностью готова к членству в ЕС максимум через два года. Еще большую уверенность в скорой готовности страны выразил президент Владимир Зеленский во время онлайн-связи с немецкими студентами 17 января:

«У нас есть семь условий, и я вам скажу, что, несмотря на войну, многие из них мы выполнили, а другие мы начали, и в ближайшие недели-месяцы мы все это закончим», - сказал Зеленский.

Оценка Еврокомиссии будет не без негатива

Мнение Еврокомиссии об успешности предпринятых Украиной шагов немного расходится с позицией Киева. Украинская сторона считает, что хорошо справилась с домашним заданием. В действительности, считают в ЕС, Украина неплохо справилась с созданием специальной антикорупционной комиссии и назначением специального антикорупционного прокурора, так как по этому вопросу были даны четкие рекомендации. Немного более сложными, но также неплохо решенными вопросами, оказались пункты о борьбе с отмыванием денег и о согласовании аудиовизуального законодательства с ЕС.

Сложным для Украины оказалось изменение законодательства о национальных меньшинствах. В реформе этого закона Украина нечетко урегулировала языковой вопрос, что вызвало недовольство так же со стороны других стран.

Президент Румынии во время телефонного разговора с Зеленским выразил обеспокоенность принятым законом. Основной негативной стороной является, по мнению Бухареста, то, что нечетко урегулированы вопросы языка образования и использования языков национальных меньшинств в официально-деловой сфере, а также полномочия центрального органа исполнительной власти, который должен реализовывать соответствующую политику и консультативно-совещательного совета при нем.

Также МИД Румынии выразил сожаление, что Украина приняла закон о национальных меньшинствах без дополнительных консультаций с Венецианской комиссией.

Две трети реформ в области юстиции приняты удачно, однако Украина поспешила с принятием остальной части реформ, касающихся назначения конституционных судей. Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о процессе выбора и назначения судей КС в тот же день, когда Венецианская комиссия опубликовала обновленные выводы о законе, которые требовали внести в него важные коррективы.

13 декабря 2022 года Верховная рада приняла пакет законов, среди которых был акт, регулирующий порядок отбора кандидатов на должность судей Конституционного суда.

Список кандидатов на пост судей Конституционного суда определяет Совещательная группа экспертов, состоящая из представителей президента, съезда судей и независимых экспертов от международных партнеров. Киев утвердил количественный состав этой группы из шести человек.

Три из них – от правительства и, следовательно, международные эксперты не будут иметь большинства. Венецианская комиссия в целях уменьшения политического влияния на группу рекомендовала добавить в Совещательную группу седьмого члена. Однако этого не было сделано. Более того, президент Украины имеет право не назначать судью, которого рекомендовала Совещательная группа. Это означает, что решение Совещательной группы носит рекомендательный характер и к выполнению не обязательно.

Европейская и Венецианская комиссии все еще ожидают от Украины выполнения новых рекомендаций по закону.

Критика, однако, не обошла стороной и Закон о медиа, принятый в пакете евроинтеграционных законов также 13 декабря. Критики закона опасаются усиления цензуры, вызванного правом Нацсовета блокировать новостные порталы и забирать регистрацию без судебного решения.

Также и юристы в самой Верховной Раде обращают внимание на множество несогласованностей в самом законе. Они и Национальный союз журналистов Украины указывают, что расширение полномочий Нацсовета в области медиа идет в разрез с принципами открытости и доступности информации, а также с запретом на цензуру.

Темп с которым Украина взялась за выполнение рекомендаций, настолько быстр, что ЕС, Еврокомиссия и Венецианская комиссия не всегда могу за всем поспевать. Однако также стоит отметить, что, учитывая обстоятельства, в которых находится Украина, такая скорость заслуживает похвалы.

Зеленский очень спешит

«Дверь в ЕС для Украины не была открыта, но Зеленский распахнул ее с огромной силой», - сказал Матти Маасикас, посол Европейского союза в Украине. Он также похвалил рвение Киева, но отметил, не все внешнеполитические шаги также увенчались таким же успехом, например, подача заявки на вступление в НАТО.

Отношения между Украиной и НАТО были официально установлены еще в 1992 году, когда получившая независимость Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, позже переименованному в Совет евроатлантического партнерства.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на фоне аннексии оккупированных территорий Украины Россией подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя данный запрос, сообщил, что решение о вступлении Украины в альянс будут принимать все 30 стран-участниц по принципу консенсуса.

Первого октября Литва, Эстония, Латвия и Канада высказались за скорейшее вступление Украины. США и Германия также поддержали данную заявку, но не в ускоренном порядке. Второго октября еще шесть стран Альянса, включая Чехию, Северную Македонию, Черногорию, Польшу, Румынию и Словакию, опубликовали совместное заявление с поддержкой вступления Украины в НАТО. Американское издание Politico сообщило, что в середине октября во время закрытой встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе многие страны поддержали заявку Украины на вступление, однако не все. Пока конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО предпринято не было.

Такая спешка Киева связана с тем, что фокус средств массовой информации и медиа начинает ослабевать и размываться. Война становится обыденностью.

«Для многих стран-членов ЕС [предоставить Украине статус кандидата в ЕС] это был большой и очень быстрый шаг. Вопрос - а следует ли так спешить со следующими шагами? Но Зеленский спешит вовсю, причины чего я прекрасно понимаю. Прекрасно помню, как в девяностые Леннарт Мери говорил, что у нас [Эстонии] мало времени. У Украины его еще меньше. Это окно еще меньше, чем было у нас. И поэтому Зеленский так торопится «…» Они чувствуют, что у них мало времени, потому что фокус в медиа смещается. Эта война становится частью нормы» - подытожил Маасикас.

Интенсивная программа на 2023 год

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции, которая в этом году будет председателем в совете ЕС, подчеркнул, что, несмотря на желание Украины и всестороннюю поддержу, официальная оценка оценка выполнения Украиной реформ для открытия переговоров о вступлении будет только осенью, однако неофициальная устная оценка состоится уже приближающейся весной. 

«Для этого есть график - осенью будет официальная оценка, есть определенные критерии, мы знаем, что украинская власть работает над реформами и будет процесс оценки результатов, - сказал Кристерссон, а после добавил, что существует договоренность с Украиной об устной отчетности: Есть также договоренность об определенной устной отчетности весной, чтобы зафиксировать, как движется процесс. Поэтому, думаю, отношение очень благосклонное и дела движутся так, как должны двигаться».

Однако семь рекомендаций, представленных Еврокомиссией, -это еще не все, что Украине необходимо завершить в течение этого года. Среди прочих необходимых мер: интеграция Украины в общеевропейскую систему роуминга и продление режима нулевых-квот и тарифов на внутренний рынок Евросоюза.

В четверг, 19 января, на выступлении в Верховной раде президент Европейского совета подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в ЕС решен. Но остался другой вопрос: когда?

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью DW дал на это четкий ответ: Украина станет членом ЕС, когда закончится война.

Ясно, что, принимая решения в спешке, не все пункты Еврокомиссии Украина выполняет без ошибок. Остается лишь предполагать, что еще может всплыть в ходе оценки предпринятых мер по выполнению семи рекомендаций от Еврокомиссии. Но о нескольких вещах можно сказать уверенно: полностью позитивной оценка Еврокомиссии быть не может, и правительству Украины в не меньшей спешке потребуется вносить правки, с учетом рекомендаций ЕК, а также предпринять решительные меры для скорейшего окончания войны, если она действительно рассчитывает вступить в ЕС к концу 2024 года. 

Материал опубликован в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Эстонии.

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