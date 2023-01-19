Завершившийся полторы недели назад «Тур де Ски» - одно из центральных событий лыжного сезона – вызвал настоящий переполох, поскольку сразу после финиша победительница женской гонки Фрида Карлссон упала в обморок и ее пришлось уносить на носилках. В последние недели Карлссон одолела новая проблема.
Потерявшая на «Тур де Ски» сознание Фрида Карлссон пропустит этап кубка мира
Потерявшая на «Тур де Ски» сознание Фрида Карлссон пропустит этап кубка мира
Из-за болезни она не будет принимать участия на проходящем на этих выходных в Италии этапе Кубка мира, где запланированы спринтерские дистанции. Ее тренер Пер Нильссон отрицает то, что у спортсменки коронавирус.
«Нет-нет, Фрида ежедневно сдает pcr-тест, дело не в этом. У нее обычная простуда, которую подхватили многие лыжники, участвовавшие в «Тур де Ски», - прокомментировал Нильссон.
Сейчас Карлссон с набранными 1160 очками занимает в серии Кубка мира второе место. Уверенным лидером является Тирил Уднес Венг (1447). На третьем месте Кертту Нисканен (Финляндия), у нее 1019 очков.